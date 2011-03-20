США нанесли очередной удар по ПВО Ливии

Вооруженные силы США нанесли в воскресенье новый ракетный удар по объектам ПВО Ливии, сообщает телекомпания Fox News со ссылкой на собственный анонимный источник в Пентагоне.

"США запустили еще четыре ракеты "Томагавк" по системам ливийской ПВО в воскресенье. Всего по Ливии с начала атак выпущено 124 таких ракеты", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Fox News отмечает, что каждая ракета "Томагавк", по данным военных, стоит около 600 тысяч долларов. "Следовательно, цена всех произведенных запусков превышает 71 миллион долларов", - делает вывод телекомпания.