Стратегические бомбардировщики США нанесли удар по главному ливийскому аэродрому. Как сообщает американский телеканал CBS News, три B-2 сбросили 40 бомб на этот стратегический объект.

Самолеты B-2 созданы с применением технологии "стэлс", которая позволяет летательному аппарату оставаться незамеченным для большинства радаров противовоздушной обороны противника (ПВО). Эти машины использовались США при бомбежках Югославии, а также в боевых действиях в Ираке и Афганистане, замечает РосБизнесКонсалтинг.

Ранее сообщалось об авиаударах международной коалиции по военной базе Баб аль-Азиза близ столицы Ливии Триполи, которая считается главной штаб-квартирой главы страны Муаммара Каддафи. Кроме того, были нанесены ракетные и авиаудары по другим ливийским военным объектам. По данным ряда западных СМИ, системам ливийских ПВО нанесен "существенный ущерб".