Италия предоставит свои базы для военной операции в Ливии

Италия готова предоставить свои военные базы для выполнения резолюции СБ ООН о введении бесполетной зоны над Ливией, передает Reuters со ссылкой на источник в итальянском правительстве.

Вместе с тем немецкие войска не будут принимать участие в возможной военной операции в Ливии, заявил министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, подчеркнув, что Германия воздержалась при голосовании по ливийской резолюции, поскольку считает, что военная операция против Ливии представляет серьезную опасность.

Совет Безопасности ООН сегодня одобрил резолюцию, предусматривающую введение бесполетных зон над Ливией, и "принятие всех необходимых мер" для защиты мирных граждан, замечает РосБизнесКонсалтинг