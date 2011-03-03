Конференция по женскому бизнесу открывается в Вильнюсе

Чиновники, предприниматели, эксперты из стран ОБСЕ обсудят укрепление экономического положения женщин в государствах Организации, в частности, на Южном Кавказе и в Центральной Азии, на международной конференции, которая начинается в четверг в Вильнюсе, пишет РИА "Новости".

В конференции "Женское предпринимательство в регионе ОБСЕ: тенденции и лучшие практики", которая продлится два дня, примут участие представители различных женских организаций, ассоциаций и министерств, эксперты, представители бизнеса.

Планируется рассмотреть инновационные решения и положительные примеры предпринимательской деятельности женщин в частном секторе экономики. Участники обсудят, как женское предпринимательство может увеличить рост экономики в регионе ОБСЕ, особое внимание уделив предпринимательской деятельности женщин на Южном Кавказе и в Центральной Азии, включая Афганистан.

Конференцию организуют Гендерная секция ОБСЕ совместно с министерством социальной защиты и труда Литвы и Центром гендерных исследований Вильнюсского университета. Финансовую поддержку мероприятия оказывают Андорра, Соединенные Штаты Америки и Германия.