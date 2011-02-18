Позиция Украины в отношении Лукашенко не останется без внимания ЕС?

Неприсоединение украинской стороны к заявлению братиславского Саммита Вышеградской группы относительно состояния демократии в Беларуси не останется без внимания в Европейском Союзе.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал ведущий словацкий политический эксперт, президент Института проблем общественных отношений (г. Братислава) Григорий МЕСЕЖНИКОВ.

Говоря об участии украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Саммите Вышеградской четверки, который состоялся 15 февраля в Братиславе, эксперт отметил активную позицию Украины в вопросе привлечения европейских стран к проектам по модернизации газотранспортной системы.

“Украина продемонстрировала желание углублять сотрудничество в этой сфере, учитывая актуальность данного вопроса в обеспечении энергетической безопасности Центральной и Западной Европы”, - сказал Г.МЕСЕЖНИКОВ.

Комментируя неприсоединение Украины к заявлению саммита в отношении Беларуси, эксперт отметил, что из этого факта нельзя делать однозначные негативные выводы.

“С одной стороны, указанное заявление подготовлено, поддержано и обнародовано в контексте общеполитической позиции Европейского Союза, критика со стороны институтов и политиков которого белорусской власти и принятие конкретных запретительных мер к ее представителям уже реализуются давно. С другой стороны, Украина не является членом ЕС и не является участником Вышеградской группы, а следовательно имеет право на собственную позицию, которая наиболее отвечает национальным интересам”, - отметил Г.МЕСЕЖНИКОВ.

При этом эксперт указал на тесные экономические связи Украины и Беларуси, которые, по его мнению, для украинского руководства являются намного важнее, чем предоставление публичных оценок режиму Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

“Но такая позиция Украины не останется, как минимум, без внимания со стороны ЕС”, - убежден Г.МЕСЕЖНИКОВ.

Кроме того, оценивая перспективы развития украинско-словацких двусторонних отношений, с учетом запланированного официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Словакию нынешним летом, Г.МЕСЕЖНИКОВ отметил необходимость возобновления и активизации политической и экономической составляющей такого сотрудничества, учитывая неотложность увеличения взаимного товарооборота и инвестиций, евроинтеграционные устремления Украины.

При этом эксперт высказал мнение, что на протяжении как минимум среднесрочной перспективы Украина не будет иметь шансов стать членом Евросоюза. В то же время он подчеркнул, что такая ситуация не является препятствием для активного украинско-словацкого сотрудничества, и даже наоборот - может стать дополнительным фактором для его углубления.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Братиславе участники Саммита Вышеградской группы приняли заявление, в котором выразили возмущение по поводу нарушения прав человека в Беларуси.

“Мы приняли заявление премьер-министров Австрии, Чешской Республики, Германии, Венгрии, Польши, Словакии по белорусскому вопросу. Мы действительно возмущаемся тем, как нарушаются права человека в этой стране. Мы обращаемся к правительству с просьбой освободить всех политических узников и остановить политические репрессии”, - сказала премьер-министр Словакии Ивета РАДИЧЕВА.

В то же время, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ объяснил, что украинская сторона не присоединилась к заявлению по Беларуси в связи с “процедурными вопросами”.