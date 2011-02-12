Мубарак перед отставкой получил три гарантии

Договоренность об уходе Хосни Мубарака с поста президента Египта была достигнута по итогам его встречи в Каире с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила в пятницу со ссылкой на осведомленные источники в Каире кувейтская газета "Аль-Кабас".

По ее информации, в соответствии с достигнутым соглашением новые власти не станут преследовать Мубарака.

"Хосни Мубарак согласился с формулой ухода, в соответствии с которой он сначала направляется в Шарм-эш-Шейх, а оттуда в эмиратский город Аль-Айн", - пишет газета, отмечая, что при этом новые власти "отказываются от преследования" бывшего президента.

Визит шейха Абдаллы состоялся после телефонного разговора президента США Барака Обамы с наследным принцем эмирата Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом, а также межарабских консультаций, в которых участвовали Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива.

"Шейх Абдалла (глава МИД ОАЭ) сообщил Хосни Мубараку следующее: "Мы с тобой, но обстановка больше не терпит промедления. Нужно сохранить Египет и удержать события под контролем. Сейчас мы можем помочь в трех вещах: первое - провести переговоры для организации твоего положения и обеспечения международного прикрытия твоего выезда и твоей охраны. Второе - гарантировать отказ от юридического преследования тебя и твоей семьи. Третье - не допустить конфискации твоего имущества", - приводит сообщение РИА “Новости”. Шейх также сообщил Мубараку, что Эмираты "готовы принять его в уже подготовленном дворце в городе Аль-Айн".

По сведениям газеты, Мубарак после отказа от власти направился в Шарм-эш-Шейх, а оттуда может выехать прямо в ОАЭ или сначала на лечение в Германию.