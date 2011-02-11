Украина лавирует между Россией и Западом, считают россияне (опрос)

72% россиян в январе 2011 г. заявили, что относятся к Украине хорошо (год назад так считали 52%), сообщает со ссылкой на свой социологический опрос Левада-центр.

До 29% возросло число тех, кто считает, что страны сближаются (в 2005-2009 гг. цифры колебались между 5 и 10%). Прежде всего, это жители села (38%), обеспеченные россияне (37%) и пенсионеры (34%). При этом в два-три раза стало меньше тех, кто считает наоборот, что Украина отдаляется от России, сближаясь со странами Запада (сейчас 21% по сравнению с 63% в 2008-м и 46-53% в другие годы).

Возросло и число тех, кто считает, что Украина не отдаляется и не сближается, а лавирует между Россией и странами Запада: после 22-27% в предыдущие пять лет, сейчас эта цифра выросла до 38%. Чаще других так отвечали жители городов с населением до 100 тыс. чел. (52%), россияне в возрасте от 40 до 54 лет (44%) и люди с высшим образованием (42%).

Среди россиян растет осознание того, что Россия и Украина - разные суверенные государства: большинство россиян (61%) считает, что страны должны быть независимыми, но дружественными. В 2005-2009 гг. так считали 51-56%, в 2010-м - 64%.

Строить отношения "как с другими государствами": границы, визы, таможни - хотят 20%. Это ниже, чем было в 2008-2009 гг. (24-29%), но резко больше, чем полгода назад (16-17%).

Число россиян, утверждавших, что страны должны объединиться в одно государство, раньше колебалось от 12 до 19%, и сейчас так думают 13% населения.

Опрос проходил 21-24 января по репрезентативной выборке 1600 россиян в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.