Демонстранты возмущены телеобращением египетского президента

Президент Египта Хосни Мубарак начал обращение к нации в прямом эфире национального телевидения с 45-минутным опозданием. Начал с обещания сурово наказать неназванных лиц, "причинивших ущерб" египетскому народу, и не склоняться перед давлением из-за рубежа, от кого бы оно ни исходило.

Он говорил о плавной передаче власти, национальном диалоге, прозрачных выборах и намерении создать комиссию для разработки поправок в конституцию. Подтвердил прежнее обещание не баллотироваться на новый срок в сентябре, но не объявил, как ожидалось, о немедленном уходе в отставку, сообщает Би-би-си.

Мубарак подтвердил намерение руководить Египтом до выборов в сентябре 2011 года, заявил, что подготовил изменения в пять статей конституции страны и передал часть полномочий 75-летнему вице-президенту Омару Сулейману, назначенному вице-президентом две недели назад, а ранее много лет возглавлявшему египетскую разведку.

Он заявил, что обращается, в частности, к собравшимся на площади Тахрир и добавил, что погибшие в ходе событий последних недель "умерли не напрасно".

Как передает телеканал "Аль-Джазира", на площади находятся до трех миллионов человек. находящийся на месте событий корреспондент CNN назвал это "известным преувеличением". но подтвердил, что площадь до отказа заполнена народом.

CNN показывает в прямом эфире демонстрантов, реагирующих на слова Мубарака громким скандированием: "Уходи, уходи!". Участники митинга массами покидают площадь и движутся в направлении штаб-квартиры государственного телевидения. Дальнейшие намерения демонстрантов пока неизвестны.