ДТП в Чехии: шестеро погибших, в том числе украинка

Сегодня утром на скоростной автомагистрали R 46 вблизи г. Простейов (Оломоуцкий край, Чехия) вследствие автокатастрофы погибли шесть человек, в том числе гражданка Украины, которая находилась за рулем одного из автомобилей, столкнувшихся на большой скорости.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

По имеющимися в Консульстве Украины в г. Брно данными, погибшая украинская гражданка, вероятно, имела разрешение чешских компетентных органов на постоянное проживание в Чешской Республике, на консульском учете в консульском учреждении не находилась и по вопросам консульського-правового характера в Консульство не обращалась.

На данный момент Консульство Украины в г. Брно принимает меры с целью получения более детальной информации относительно ДТП и личности погибшей соотечественницы. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.