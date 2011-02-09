Египетские исламисты дали Мубараку и его окружению неделю

Один из руководителей исламистского движения "Братья-мусульмане" Эссам аль-Эриан (Essam al-Erian) заявил, что у президента Египта Хосни Мубарака и его окружения есть неделя на то, чтобы сложить с себя полномочия, пишет Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

"Компромиссов быть не может. ... [Окружение Мубарака] сейчас улаживает свои дела, так как он был символом режима, контролировал их. Им нужно время. Мы даем им этот шанс. Неделю", - заявил аль-Эриан.

Он также заверил, что в случае, если Мубарак уйдет в отставку, "Братья-мусульмане" не будут стремиться к единоличной власти в стране. По его словам, организация постарается стать частью широкой парламентской коалиции. "Мы - мирная организация; мы действуем согласно конституции и законам", - сказал аль-Эриан.

Со своей стороны во вторник вечером вице-президент Египта Омар Сулейман отверг возможность добровольного ухода Мубарака со своего поста. Заявив, что предпочел бы найти выход из сложившейся ситуации в ходе диалога, он отметил, что любые другие методы будут рассматриваться как государственный переворот, сообщает блог The Guardian.

Тем временем продолжают оказывать давление Соединенные Штаты. Вице-президент США Джо Байден призвал своего коллегу Омара Сулеймана отменить действие чрезвычайного законодательства и прекратить избиения участников протестов и журналистов. Омар Сулейман сказал, что Египет пока не готов к демократии, сообщает Би-би-си.