Казначейство Кот-д'Ивуара охвачено огнем

Здание казначейства Кот-д`Ивуара горит в Абиджане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. По словам очевидцев, огонь охватил, по меньшей мере, два этажа многоэтажного строения. На место происшествия прибыли пожарные и работники медицинских служб, вокруг здания собралась толпа. К настоящему моменту информации о жертвах и пострадавших не поступало.

В начале декабря в Кот-д`Ивуаре прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, на выборах победил лидер оппозиции Алассан Уаттара. Однако Конституционный совет аннулировал итоги голосования в ряде регионов страны, фактически присудив победу Гбагбо. И Уаттара, и Гбагбо объявили себя президентами.

Легитимность избрания Уаттары признают, в частности, ООН и Африканский союз. После выборов по всей стране начались беспорядки, жертвами которых, по самым последним данным, уже стали около 250 человек.

В конце января Уаттара распорядился приостановить на месяц экспорт какао-бобов, крупнейшим производителем которых является Кот-д`Ивуар, чтобы перекрыть финансовые потоки не желающего сдавать полномочия Гбагбо. Ранее Всемирный банк объявил о приотсановлении финансовой помощи Кот`д-Ивуару. Вслед за ним Центральный банк государств Западной Африки заявил о решении заблокировать счета, принадлежащие Гбагбо.

В настоящее время ситуация в этой западноафриканской стране остается нестабильной. Гбагбо по-прежнему контролирует порты и вооруженные силы, в то время как Уаттара заблокирован в одной из гостиниц крупнейшего города страны Абиджана, где его безопасность обеспечивают миротворческие войска ООН.