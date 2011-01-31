Закон о продлении полномочий Назарбаева признан неконституционным

Конституционный совет Казахстана признал несоответствующим Основному закону страны принятый парламентом Закон "О внесении изменения и дополнения в Конституцию", предусматривающий возможность продления полномочий Президента на референдуме и закрепление за первым Президентом республики статуса "Ел басы" (Лидер нации).

Как собщает радиостанция «Эхо Москвы», решение КС огласил его председатель Игорь РОГОВ в понедельник в Астане.

Поправки в Конституцию приняты парламентом 14 января.

В свою очередь, Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подал в КС обращение о проверке на предмет соответствия Конституции данных поправок.

Ранее парламент Казахстана обратился к Президенту с предложением вынести на республиканский референдум вопрос о внесении изменения в Конституцию страны, предусматривающего возможность продления полномочий первого Президента на референдуме. Н.НАЗАРБАЕВ своим указом отклонил данное предложение.