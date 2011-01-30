Власти Египта полностью прекращают работу телеканала Al-Jazeera, ставшего во время беспорядков одним из основных источников информации о ситуации в стране, сообщает государственное агентство MENA.

«Министр информации отдал приказ... о запрете всех действий Al-Jazeera, отмене всех лицензий и закрытии всех аккредитаций для сотрудников телеканала», - говорится в сообщении.

Al-Jazeera - один из немногих телеканалов, которые ведет прямые трансляции новостей из Египта, при этом имея вещание на арабском языке, замечает Газета.ру.

Ранее многие СМИ сообщали, что неизвестные во время беспорядков в Египте выбирали в качестве своих жертв журналистов. Многие сотрудники СМИ подверглись нападениям.

На данный момент в беспорядках в Египте уже погибли более 100 человек.