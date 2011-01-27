Теракт в Домодедово может стать началом борьбы Медведева и Путина

Террористический акт в московском аэропорту “Домодедово” может стать началом борьбы Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА и главы правительства России Владимира ПУТИНА за президентское кресло на выборах 2012 года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил аналитик Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Он отметил, что большинство экспертов считают Д.МЕДВЕДЕВА фигурой, которая не помешает В.ПУТИНУ снова стать Президентом РФ в 2012 году, однако, на самом деле, никто не имеет 100% уверенности, как будет развиваться ситуация.

Польский эксперт обратил внимание на то, что в день теракта с острыми заявлениями в адрес террористов выступал именно Д.МЕДВЕДЕВ, а не В.ПУТИН, как обычно. “Стоит помнить, что так начиналась стремительная карьера Владимира Владимировича - терактами в Москве в 1999 году», - сказал аналитик.

По словам А.ШЕПТИЦКОГО, накануне взрывов в «Домодедово» Д.МЕДВЕДЕВ пригрозил НАТО «ударной ядерной группой» в случае, если не будут учтены интересы Москвы при создании системы европейской противоракетной обороны.

Кроме этого, А.ШЕПТИЦКИЙ обратил внимание на дело Михаила ХОДОРКОВСКОГО. “Дело ХОДОРКОВСКОГО было выразительно интерпретировано как победа ПУТИНА – bad guy (плохого парня – УНИАН)”, - сказал он.

По его словам, декларируемые Д.МЕДВЕДЕВЫМ реформы в России, среди прочего, должны были бы привести к освобождению М.ХОДОРКОВСКОГО, которого на Западе считают политическим узником.

Как заметил А.ШЕПТИЦКИЙ, трудно однозначно сказать, кто стоит за терактами в «Домодедово», заметив, что власть России в действительности имеет столько врагов, что ей не обязательно самой организовывать взрывы.