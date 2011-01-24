Португальцы переизбрали президента

Президент Португалии Анибал КАВАКУ СИЛВА избран главой государства на второй срок, передает Би-Би-Си

Согласно официальным результатам прошедших в воскресенье президентских выборов, после обработки 98% бюллетеней стало ясно, что А.КАВАКУ СИЛВА получил 53% голосов, тогда как его ближайший соперник Мануэль АЛЕГРЕ набрал лишь около 20%.

Явка на воскресных выборах, судя по предварительным данным, была рекордно низкой: лишь около 50% португальских избирателей решили принять в них участие.

Выборы проходили на фоне серьезного экономического кризиса, в котором оказалась Португалия.

Президент А.КАВАКУ СИЛВА выступает в поддержку плана жесткой экономики, представленного правительством социалистов. План предполагает заметное сокращение бюджетного дефицита с целью не допустить, таким образом, положения, в котором оказались ранее Ирландия и Греция.

Президент Португалии - фигура в целом церемониальная, хотя он имеет право распустить парламент и при этом не обязан никоим образом оправдывать такое решение.

А.КАВАКУ СИЛВА в прошлом преподавал экономику и возглавлял правительство своей страны. Он социал-демократ, но принадлежащий к правоцентристскому крылу этой партии.