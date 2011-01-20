Умерла жена Президента Израиля, украинка по происхождению

Жена Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА - Соня ПЕРЕС – умерла сегодня, 20 января 2011 года, в возрасте 87 лет, сообщает Лента.ру со ссылкой на газету "Гаарец".

По информации издания, женщина скончалась в своем доме, расположенном на севере Тель-Авива. Помимо мужа у нее остались трое детей - Цвия, Йонатан и Хами.

Соня ПЕРЕС (девичья фамилия ГЕЛЬМАН) родилась в Украине в 1923 году. Позднее она с семьей переехала в Палестину, где в 1945 году вышла замуж за Ш.ПЕРЕСА.

Жена нынешнего израильского Президента редко показывалась на людях, предпочитая роль хранительницы семейного очага, а не "первой леди".

В 2007 году С.ПЕРЕС не стала переезжать вместе с мужем в Иерусалим после его избрания Президентом и осталась в Тель-Авиве. С тех пор они фактически жили отдельно, но часто виделись.