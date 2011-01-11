Австралийский город затопило за три часа, много погибших

Не менее восьми человек, в том числе несколько детей, погибли в результате наводнений в австралийском городе Тувумба и близлежащих областях, еще 72 человека числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Лента.русо ссылкой на AFP и власти штата Квинсленд, Тувумба был затоплен буквально за три часа, люди тонули прямо в своих автомобилях. Очевидцы говорят, что волны воды, хлынувшие на город, были похожи на цунами.

Власти пока не называют размеров ущерба, нанесенного стихией, отмечая лишь, что он огромен.

Полиция дала указание частично эвакуировать жителей домов, расположенных в низинах в третьем по величине городе страны Брисбене.

Наводнения, вызванные проливными дождями, начались в северо-восточной части Австралии в конце 2010 года. Более двух десятков городов оказались затоплены или изолированы от внешнего мира. От наводнений пострадало более 200 тысяч человек.