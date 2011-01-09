Покушение на члена Конгресса совершил параноик, начитавшийся Гитлера

Покушение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс совершил 22-летний Джаред Лофнер, который своими любимыми книгами называл "Майн Кампф" Гитлера и "Коммунистический Манифест" Маркса и Энгельса.

Американские журналисты называют убийцу параноиком, составляя психологический портрет юноши по разрозненным фактами его биографии.

Так, соседи и одноклассники задержанного описывают его как ни агрессивного, но и не доброжелательного юношу, который выявлял в школе определенные симптомы психической неуравновешенности.

"В старших классах он был парнем, который всегда имел собственное мнение и не заботился о восприятии окружающих", - рассказал бывший одноклассник убийцы Грант Ваенс.

Другая выпускница школы Габриэлла Карильо вспоминает, что Лофнер был высоким худым подростком, который хорошо играл в баскетбол и любил читать, а также занимался в школьном ансамбле, однако "на его лице никогда не было улыбки".

Следователи внимательно изучают аккаунты Лофнера в социальных сетях, а также видеозаписи, размещенные на сайте YouTube от имени Джареда Ли Лофнера. Например, на своей странице в сети MySpace молодой мужчина нередко рассуждал о безграмотности, которая господствует среди одногодков и жителей его округа.

А в посланиях на YouTube "Аризонский стрелок" обвиняет правительство в "промывание мозгов" и призывает отказаться от валюты, "не обеспеченной золотом и серебром". Себя он называл "военным рекрутом".

Американские СМИ видят в массовом убийстве в Аризоне общественно-политическую основу, хотя четко политические взгляды стрелка не понятны. По мнению наблюдателей, в преступлении, которое шокировало всю Америку, мог сыграть свою роль напряженный политический климат, в котором страна живет в последнее время, в частности, несовместимые взгляды республиканцев и демократов на коренные вопросы, которые стоят перед США.

Лофнер подошел к Габриэль Гиффордс сзади и выстрелил в голову во время ее встречи с избирателями.

Потом нападающий открыл хаотическую стрельбу из полуавтоматического пистолета. Шестеро людей, среди которых 9-летняя девочка, погибли. 12 получили ранения, среди них сама политик - Гиффордс выжила, но находится в больнице в тяжелом состоянии. Конгрессмен перенесла хирургическую операцию и была помещена к отделению интенсивной терапии.

Президент США Барак Обама заявил, что потрясен инцидентом, и приказал главе ФБР Роберту Мюллеру лично руководить расследованием.

ТСН