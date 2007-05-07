Ющенко пригласил Саркози посетить Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Николя САРКОЗИ по случаю избрания на должность Президента Французской Республики.

В приветствии В.ЮЩЕНКО, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, отмечается: “Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего избрания на должность Президента Французской Республики.

Хотел бы подтвердить стремление Украины активно углублять плодотворное украинско-французское сотрудничество в разных сферах на благо наших дружеских народов.

Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Украину с государственным визитом, в ходе которого мы сможем обсудить весь комплекс вопросов, которые представляют взаимный интерес, а также определить новые ориентиры взаимовыгодных двусторонних отношений”.

Также Президент Украины пожелал Н.САРКОЗИ “больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя процветания народа Франции и всей объединенной Европы”.

Как сообщал УНИАН, 6 мая в 2007 г. лидер правящей партии Франции «Союз за народное движение» Николя САРКОЗИ во втором туре президентских выборов во Франции одержал победу, опередив представительницу социалистов Сеголен РУАЯЛЬ.

Н.САРКОЗИ получил 53,06% голосов избирателей, С.РУАЯЛЬ - 46,8%. При этом явка избирателей составляла 84%, что стало наивысшим показателем с 1988 года.