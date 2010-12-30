В 2010 году в мире погибли 57 журналистов

В уходящем, 2010 году, в мире погибли 57 журналистов, на 25% меньше, чем в прошлом году, когда была зафиксирована гибель 76 сотрудников СМИ.

Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе международной организации «Репортеры без границ», сообщает РИА «Новости»

«За последние годы снизилось количество журналистов, погибших в зонах военных конфликтов. Работники СМИ (в 2010 году), в основном, погибали от рук бандитов... Организованные преступные группировки и боевики являются основными «убийцами» (журналистов) в мире. В настоящее время основной задачей является противостояние этому феномену. Прямая обязанность властей бороться с безнаказанностью, сопровождающей эти убийства. Если власти не делают все возможное, чтобы наказать убийц журналистов, то они становятся сообщниками (преступления)», – приводятся в докладе слова генерального секретаря организации Жан-Франсуа ЖЮЙАРА.

Как отмечается в докладе, убийства журналистов в 2010 году были зарегистрированы в 25 странах мира, причем 30% этих стран находятся на африканском континенте: Ангола, Камерун, Демократическая республика Конго (ДРК), Нигерия, Руанда, Сомали и Уганда.

Однако самыми опасными для сотрудников СМИ в нынешнем году оказались азиатские страны, где в общей сложности произошло 20 убийств. По данным «Репортеров без границ», в одном только Пакистане погибли 11 журналистов.

За последнее десятилетие убийства журналистов были зарегистрированы в 67 странах мира, причем в восьми из них ситуация с каждым годом все более и более ухудшается. В частности, случаи насилия против сотрудников СМИ укоренились в Афганистане, Колумбии, Ираке, Мексике, Пакистане, Филиппинах, России и Сомали.

По информации «Репортеров без границ», в 2010 году число журналистов, на которых были совершены нападения или которые подверглись угрозам, сократилось на 6% по сравнению с прошлым годом и составило 1374 человек. В 2009 году нападению или угрозам подверглись 1,456 тыс. сотрудников СМИ.

Также, по данным организации, в этом году было зафиксировано увеличение на 55% числа похищенных журналистов. Жертвами похитителей в 2010 году стал 51 сотрудник СМИ, в прошлом году были зафиксированы 33 случая, а в 2008 – 29.

«Похищения журналистов становятся все более и более частым явлением и затрагивает все большее количество стран. Впервые в 2010 году это зло не обошло стороной ни один континент. Журналисты превращаются в разменную монету. Похитители захватывают заложников с целью получения выкупа и финансирования своей преступной деятельности, заставляют власти соглашаться на их требования... Власти должны приложить больше усилий, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности. В противном случае, журналисты больше не будут рисковать (своей жизнью) и освещать события в некоторых регионах», – говорится в докладе.

Кроме того, по данным организации, в текущем году были арестованы 535 журналистов и 152 блогера, 127 журналистов были вынуждены были покинуть свою страну, спасаясь от ареста или смерти, а 504 средства массовой информации подверглись цензуре. По данным организации, в 2010 году 62 страны использовали цензуру в интернете.