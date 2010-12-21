Глава МИД Швеции: ЕС не может оставить события в Минске без последствий

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ убежден, что Европейский Союз не может оставить без последствий события, произошедшие в Минске 19 декабря этого года.

Об этом он пишет в своем микроблоге в Twitter’е.

«Европа не может допускать (этого – УНИАН) без последствий», - сказал министр.

Он отметил, что наблюдается «четкая и присутствующая опасность нового «черного» времени в Беларуси».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов избирателей.

В Минске в тот же день состоялась несанкционированная акция протеста против результатов выборов, в результате которой произошли столкновения с подразделениями специального назначения органов правопорядка.

Во время акции на площади Независимости в Минске были разбиты окна и двери в здании, где находятся правительство, нижняя палата парламента, а также Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов.

Во время акции и в ночь на 20 декабря было задержано более 600 участников митинга, а также практически все руководители оппозиционных политических партий.

В настоящее время пятеро экс-кандидатов в президенты находятся в СИЗО Комитета государственной безопасности Беларуси.

25 октября этого года Совет иностранных дел ЕС продлил до 31 октября 2011 года санкции на выдачу виз ряду высших чиновников Беларуси, одновременно приостановив их действие. Одним из условий отмены санкций является демократизация Беларуси.

Министры иностранных дел ЕС планируют рассмотреть ситуацию в Беларуси на заседании Совета иностранных дел 31 января 2011 года.