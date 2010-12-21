Россия определила варианты талисмана Олимпиады: медведи, снегирь, заец...

На заседании экспертного жюри всероссийского конкурса по отбору идей талисманов Олимпийских игр, которые пройдут в 2014 году в Сочи, во вторник были отобраны 11 персонажей.

Как передает «Газета.ру», это белый медведь, леопард, бурый медведь, снежинка («снежок, льдинка»), снегирь, солнце, «человечки», заяц, дельфин, Дед Мороз, матрешка (будет бороться за то, чтобы стать талисманом Паралимпиады-2014).

Из каждого вида в дальнейшем будет выбрано по одному лучшему эскизу. Начиная с 7 февраля на телевидении будут запущены ролики с каждым из персонажей.

Выборы талисмана, в которых смогут принять участие все жители России, пройдут в прямом эфире Первого канала с помощью sms-голосования.