Белорусская оппозиция требует расследования массовых репрессий против участников акции 19 декабря в Минске, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к жесткому разгону мирного протеста.

Как сообщает Европейское радио для Беларуси, об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявили ряд оппозиционных политиков - Виктор ИВАШКЕВИЧ, Александр МИЛИНКЕВИЧ, Вячеслав СИВЧИК, Лев МАРГОЛИН, Григорий КОСТУСЁВ и Алексей ЯНУКЕВИЧ.

По их мнению, мирный протест граждан 19 декабря является конституционным правом каждого гражданина, а применение грубой силы против участников уличной акции является преступлением.

"Никакие провокации в виде выбитых дверей не могут оправдать жестокое избиение и аресты тысяч людей. Мы высказываем солидарность с арестованными кандидатами в президенты и требуем их немедленного освобождения, а также освобождения всех участников мирной манифестации", - заявил В.ИВАШКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в Минске вечером 19 декабря были задержаны и 20 декабря привлечены к административной и уголовной ответственности более 600 участников акции.

В настоящее время пятеро экс-кандидатов в президенты Беларуси находятся в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности Беларуси.