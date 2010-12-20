Кандидата в президенты Беларуси из больницы забрали в милицию

Одного из кандидатов в президенты Белоруссии Владимира Некляева, который пострадал во время несанкционированного митинга оппозиции после выборов, с больничной койки забрали в милицию, сообщила РИА Новости его супруга Ольга. "В палату ворвались люди в штатском. Они представились сотрудниками правоохранительных органов. Из койки унесли в машину моего супруга", - сказала Ольга Некляева.

По версии оппозиционеров, сотрудники милицейского спецподразделения избили Некляева, когда он вместе с колонной единомышленников шел к площади Октябрьской - месту несанкционированного митинга. Милиционеры якобы использовали дубинки и светошумовые гранаты. По данным оппозиции, правоохранители якобы избили еще одного кандидата в президенты, Николая Статкевича, и разбили машину со звуковым оборудованием.