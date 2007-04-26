В конкурсе на место в Евросуде победили Мармазов, Юдковская и Головатый

Заместитель министра внутренних дел Украины Василий МАРМАЗОВ, юрист Европейского суда по правам человека Анна ЮДКОВСКАЯ и народный депутат Украины Сергей ГОЛОВАТЫЙ победили в украинском туре конкурса по отбор кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины.

Три претендента были отобраны путем тайного голосования конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, которое состоялось 26 апреля в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как сообщил глава комиссии, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, в ближайшее время решение конкурсной комиссии будет направлено в Страсбург.

1-5 октября 2007 года после тайного голосования в Парламентской Ассамблее Совета Европы один из трех кандидатов займет вакантную должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины.

А.ЛАВРИНОВИЧ проинформировал, что участие в голосовании приняли 10 членов конкурсной комиссии из 11. Отсутствовала и не принимала участие в голосовании член комиссии - заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сюзанна СТАНИК.

В ходе последнего этапа конкурса самоотвод взял один из 13-ти кандидатов - заместитель руководителя проекта Агентства Международного Развития США "Украина: верховенство права" Наталия ПЕТРОВА. Вместе с тем, в перечень конкурсантов был включен как претендент Виталий ПАНТЕЛИЕНКО, судья Апелляционного хозяйственного суда г. Киева, который, согласно с почтовым штемпелем, послал документы на конкурс в установленный регламентом срок.

В ходе подведения итогов глава Счетной комиссии – судья Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины Василий ФИЛАТОВ сообщил, что все бюллетени, которые принимали участие в голосовании, признаны действительными.

За В.МАРМАЗОВА члены Комиссии отдали 9 голосов, за А.ЮДКОВСКУЮ – 9 голосов, за С.ГОЛОВАТОГО – 5 голосов, за ШЕВЧУКА Станислава – 5 голосов, за МЕРЕЖКО Александра – 2 голоса. Остальные конкурсанты не набрали голосов.

Относительно С.ГОЛОВАТОГО и С.ШЕВЧУКА как кандидатов, которые набрали ровное количество голосов, был проведен второй тур голосования. В итоге за С.ГОЛОВАТОГО в тайном режиме проголосовало 6 членов Комиссии, за С.ШЕВЧУКА – 4, сообщает Минюст.

Как сообщалось, избрание судьи Европейского суда по правам человека от Украины происходит в связи с окончанием срока пребывания на этом посту судьи Европейского суда от Украины.