Альпинисты из Украины и России потерялись при восхождении на Эльбрус

Альпинисты из Украины, а также Москвы и Санкт-Петербурга потерялись при восхождении на Эльбрус по случаю Дня Победы.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на их поиски 9 мая отправились 15 спасателей Эльбрусского территориального поисково-спасательного отряда МЧС Кабардино-Балкарии.

Зарегистрировались перед восхождением только 8 человек из Санкт-Петербурга. Московских альпинистов, предположительно, 10 человек, украинских - четверо. Объединенная группа в спасательном отряде не отметилась.

Группы, скорее всего, заблудились из-за плохой погоды и отсутствия видимости. один из альпинистов самостоятельно добрался до спасателей и готов показать дорогу к остальным.