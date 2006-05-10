Альпинисты из Украины и России потерялись при восхождении на Эльбрус
10:12, 10 мая 2006Мир
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Их ищут 15 спасателей
Альпинисты из Украины, а также Москвы и Санкт-Петербурга потерялись при восхождении на Эльбрус по случаю Дня Победы.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, на их поиски 9 мая отправились 15 спасателей Эльбрусского территориального поисково-спасательного отряда МЧС Кабардино-Балкарии.
Зарегистрировались перед восхождением только 8 человек из Санкт-Петербурга. Московских альпинистов, предположительно, 10 человек, украинских - четверо. Объединенная группа в спасательном отряде не отметилась.
Группы, скорее всего, заблудились из-за плохой погоды и отсутствия видимости. один из альпинистов самостоятельно добрался до спасателей и готов показать дорогу к остальным.
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