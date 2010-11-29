В СМИ попали сотни тысяч секретных документов США

Несколько ведущих мировых изданий в том числе британская Guardian, американская New York Times и французская Le Monde опубликовали сверхсекретные документы правительства США, предоставленные сайтом Wikileaks.

Западные газеты опубликовали более четверти миллиона документов, из которых, среди прочего, явствует, что США шпионили за лидерами ООН, в том числе за генеральным секретарем Пан Ги Муном, что РФ просила у Израиля технологии БПЛА в обмен на отказ поставить Ирану противоракетные комплексы С-300, а США, Китай и Южная Корея вели переговоры о возможном объединении северо- и южнокорейского государств.

Газета New York Times обратила внимание на обеспокоенность американских дипломатов "чрезвычайно близкими отношениями" между В.Путиным и С.Берлускони, проявлениями которых служат "щедрые подарки", выгодные энергетические контракты, а также некий "теневой" посредник из русскоговорящих итальянцев. В 2009 г. дипломаты отмечали, что С.Берлускони "все более становится проводником интересов В.Путина в Европе". Кроме того, из американской дипломатической корреспонденции следует, что В.Путин хоть и является верховной публичной фигурой в России, но не всегда справляется с армией бюрократов, которые нередко игнорируют его распоряжения.

Внимание британских СМИ привлекла дипломатическая депеша, в которой В.Путин характеризуется как alpha-dog, то есть "собака, являющаяся вожаком стаи"; про президента Афганистана Хамида Карзая говорится, что им "движет паранойя", а иранский лидер Махмуд Ахмадинежад и вовсе сравнивается с Гитлером.

Также WikiLeaks обещает сделать публичными технические детали секретных российско-американских переговоров о стратегических наступательных вооружениях в Женеве и раскрыть предполагаемые связи российских властей с организованной преступностью.