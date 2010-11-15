Генсек НАТО считает, что Россия выиграла от расширения Альянса
23:39, 15 ноября 2010Мир
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Аргументы Андерса Фог Расмуссена
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН считает, что Россия выиграла от расширения НАТО.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
«Во-первых, политика «открытых дверей» усилила стабильность и безопасность в Европе», - сказал Генсек НАТО.
«Кроме этого - экономическое развитие в странах Восточной Европы, от которого также выиграла и Россия», - добавил он.
При этом Генсек НАТО подчеркнул, что у НАТО нет намерения нападать на Россию, «что бы ни случилось», и выразил убежденность в том, что и у России нет намерения нападать на страны-члены Альянса.
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