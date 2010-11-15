Генсек НАТО считает, что Россия выиграла от расширения Альянса

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН считает, что Россия выиграла от расширения НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Во-первых, политика «открытых дверей» усилила стабильность и безопасность в Европе», - сказал Генсек НАТО.

«Кроме этого - экономическое развитие в странах Восточной Европы, от которого также выиграла и Россия», - добавил он.

При этом Генсек НАТО подчеркнул, что у НАТО нет намерения нападать на Россию, «что бы ни случилось», и выразил убежденность в том, что и у России нет намерения нападать на страны-члены Альянса.