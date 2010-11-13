Персоналу аэропортов в США разрешили прикасаться к половым органам пассажиров

После того, как в прошлом месяце в нескольких грузовых самолетах, летевших в США, были обнаружены взрывные устройства, американские власти решили ужесточить обыск пассажиров.

В аэропортах по всей Америке установили новые сканеры, которые могут обнаружить неметаллические предметы, в том числе взрывные вещества, сообщает CNN.

Теперь многие организации по правам человека утверждают, что эти сканеры плохо действуют на людей, так как в них есть некоторая доза рентгеновского излучения. Некоторые ученые отрицают риск вредного воздействия излучения от сканирования тела.

Кроме того, если при сканировании тела машины показывает «что-то странное» или если пассажир отказывается пройти процедуру сканирования тела, то сотрудник будет лично обыскивать пассажира, сообщает The Washington Post.

Также сотрудник аэропорта имеет право прикасаться к груди и половым органам пассажиров.

Пассажиры уже выразили свое недовольство, называя «это щупанье слишком личным и неуместным».

Волна недовольства прошла также среди пилотов и стюардесс, которые тоже считают это неуместным, отмечает «Газета.ру».