Порошенко: Украина оказалась зажата между военными блоками

Бывший министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что внеблоковый статус Украины является риском в связи с тем, что государство находится между двумя военными блоками – Североатлантическим альянсом и Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом он заявил сегодня, выступая на IV Киевском форуме безопасности.

«В какой ситуации сейчас оказалась Украина? Конечно, традиционное преимущество Украины – ее расположение – сегодня может рассматриваться как фактор риска. Она оказалась между мощным Европейским Союзом и странами НАТО – с одной стороны, и достаточно мощным Таможенным союзом и ОДКБ – с другой», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

В то же время, он отметил, что в глобальном смысле Украина и весь мир движутся к кардинальным изменениям в международных отношениях. П.ПОРОШЕНКО констатирует, что международные отношения движутся в направлении многополярности, а не создания системы коллективной безопасности. По мнению экс-министра, такая система не гарантирует стабильности миру.