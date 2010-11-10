В Италии открылся телеканал с вещанием на украинском языке

В Италии открылся новый телевизионный канал - Babel TV – с вещанием на украинском языке.

Новый 141-й канал спутникового телевидения SKY посвящен шести крупнейшим иностранным общинам Италии: украинской, марокканской, румынской, албанской, латиноамериканской и филиппинской.

По мнению организаторов, новый телеканал должен способствовать интеграции иммигрантов, а также лучшему взаимопониманию итальянцев и выходцев из других стран.

«Кроме развлекательных и информативных функций, канал преследует цель преодоления гомофобии и напряженности в обществе, вызванной столкновением многих далеких друг от друга культур и религий», - заявила заведующая украинской редакцией телеканала Марианна СОРОНЕВИЧ.

Babel TV получил название от Вавилонской башни, строительство которой, в соответствии с Библией, и стало причиной возникновения разных языков мира.

Каждый день недели отведен для вещания отдельной общине: понедельник – латиноамериканской, вторник – румынской, среда – филиппинской, четверг – албанской, пятница – марокканской, суббота – украинской. В воскресенье на канале будут транслироваться лучшие программы, показанные в течение недели.

Кроме этого, канал будет транслировать самые рейтинговые программы разных стран мира, художественные и документальные фильмы разных стран на языке оригинала с итальянскими субтитрами, уроки итальянского языка, программы юридических консультаций.

Главным продуктом телеканала станет еженедельная программа `Babzine". Ее украинская версия будет начинаться новостями на украинском языке, после чего зрителям будут предлагаться комментарии итальянских политиков и общественных деятелей на актуальные темы иммиграции, рассказа о жизни украинцев в Италии.

Героями рубрики «Взгляд вблизи» станут украинцы, которые достигли определенных вершин в разных сферах жизни: спорте, искусстве, науке. Одними из первых были сняты сюжеты о неаполитанском бандуристе Василии МОРГОЧЕ, карикатуристе, уроженце Черновцов Йонеле КОЖУКАРЕ, молодой музыкальной группе Kube, победителе чемпионата пиццы Андрее ЗЛОТКЕ.

Украинское вещание в Италии начнется 13 ноября.