Жизнь заставляет Казахстан отказаться от кириллицы

Казахстан в будущем планирует отказаться от кириллического алфавита и перейти на латиницу.

Как передает Газета.ру, об этом сообщил министр культуры страны Мухтар КУЛ-МУХАММЕД.

«Я абсолютно уверен: рано или поздно мы к этому перейдем, жизнь заставляет это делать», – сказал М.КУЛ-МУХАММЕД.

При этом он рассказал, что несмотря на то, что данное решение остается исключительной прерогативой главы страны, этот вопрос периодически поднимается в обществе.

«Этот вопрос время от времени обсуждается в обществе, глава государства дал поручение внимательно изучить этот вопрос, все доводы «за» и «против».

Также, по словам М.КУЛ-МУХАММЕДА, этот вопрос не имеет политической подоплеки.

«Это всего лишь знаки, обозначения, поэтому в этом никакой политики не должно быть. Алфавит не имеет национального лица», – резюмировал министр культуры Казахстана.