Спецслужбы США заявляют, что предотвратили взрывы в Чикаго

Новые теракты в США с использованием бомб, спрятанных в посылках, удалось предотвратить спецслужбам.

Как передает Deutsche Welle, подозрительные пакеты, отправленные, вероятно, из Йемена, были обнаружены в грузовых самолетах в аэропортах Дубая и Великобритании. Они были адресованы еврейским организациям в Чикаго.

Президент США Барак ОБАМА заявил, что в перехваченных посылках находилась взрывчатка (по информации американских СМИ - пентрит), что предоставляло террористическую угрозу для Соединенных Штатов. Б.ОБАМА косвенно возложил ответственность за попытку теракта на йеменский филиал "Аль-Каиды". Эта группировка считается также организатором неудавшегося нападения на американский пассажирский самолет в Детройте в 2009 году.