Польша сегодня замрет в пробках: бастуют водители грузовиков

В Польше сегодня из-за забастовки водителей грузовиков будет осложнено автомобильное движение на всех дорогах.

Как сообщила УНИАН пресс-служба профсоюзного движения „Солидарность”, водители грузовиков будут двигаться на обычных дорогах со скоростью максимум 30 километров в час, а на автострадах - 60 километров в час.

Согласно сообщению, водители протестуют против несоблюдения работодателями законодательства о труде, в частности, часто они официально вынуждены брать отпуска, но работать в это время. Кроме того, работодатели оформляют водителей на минимальную зарплату, выплачивая остальные средства в “конверте”, из-за чего они будут получать меньшую пенсию и меньшие размеры возмещения в случае аварии.

Организаторы забастовки извинились перед другими водителями за осложнение на дорогах из-за забастовок, отметив, что не имеют других методов для защиты своих прав.

„Мы боремся за наши права и достойное отношение к нашей профессии. Больше нельзя ждать улучшения условий труда водителей”, - сказано в заявлении профсоюза.

Забастовка продлится с 13.00 до 15.00 (по киевскому времени).