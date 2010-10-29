Лидеры стран ЕС внесут правки в Лиссабонский договор

Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о внесении изменений в текст Лиссабонского договора - документа, регламентирующего функционирование ЕС, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

О достижении договоренности заявил президент ЕС Херман ван Ромпей. По его словам, речь идет о поправках, которые позволят странам-членам Евросоюза создавать фонды для обеспечения экономической безопасности всей еврозоны и помогать странам, испытывающим трудности. В настоящее время такая помощь запрещена.

Инициаторами поправок являлись Германия, страна с крупнейшей экономикой еврозоны, и Франция. Ван Ромпей подчеркнул, что окончательное решение еще не было принято, но, как ожидается, этот вопрос будет решен на саммите ЕС в декабре 2010 года. Ожидается, что поправки к Лиссабонскому договору вступят в силу в 2013 году.

Лиссабонский договор был подписан в 2007 году в столице Португалии. Основной целью его создания была замена так и не вступившей в силу конституции Евросоюза. Ратификация Лиссабонского договора продолжалась два года, последней его приняла Чехия.