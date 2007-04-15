Два военных вертолета столкнулись в воздухе (уточненная)

По уточненным данным, два вертолета, разбившиеся в воскресенье утром в Ираке, принадлежали не американскому, как сообщалось ранее, а британскому военному контингенту.

Об этом, передает AFP, сообщил глава оборонного ведомства Великобритании Дес Браун (Des Browne).

"С прискорбием сообщаю, что в результате инцидента с вертолетами ВВС Великобритании два британских военнослужащих погибли и еще пять - получили ранения", - заявил Браун.

Глава министерства обороны Великобритании также сообщил, что, по данным предварительного расследования, вертолеты не были сбиты боевиками, а столкнулись в воздухе из-за ошибки пилотирования. Более подробную информацию о происшествии, он обещал сообщить в понедельник.

Два военных вертолета потерпели крушение рано утром в воскресенье в нескольких километрах к северу от Багдада недалеко от американской военной базы, расположенной около города Таджи (Taji). В первых сообщениях об инциденте говорилось, что вертолеты принадлежали ВВС США.

Лента.ру