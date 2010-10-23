Акция нелегалов увеличила шансы на массовую легализацию в Польше

Инициированная украинцами в Польше акция за легализацию нелегальных мигрантов увеличила шансы проведения массовой легализации нелегалов в стране.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал заместитель председателя комиссии Сейма Польши по делам национальных меньшинств Мирон СЫЧ.

Депутат, который является представителем партии власти «Гражданская платформа», отметил, что публичная активность нелегалов привлекла внимание политиков к этому делу.

«Пока не было этих разговоров, не планировалась легализация, но из-за этих акций осознаем, что это проблема, и нельзя от нее прятаться», - сказал он.

В то же время М.СЫЧ, который сам по происхождению является украинцем, отметил важность проведения легализации, которой смогут воспользоваться максимально возможное количество нелегалов.

Он заметил, что не все нелегальные мигранты хотят остаться в Польше, поскольку часть из них просто хочет лишь без депортации выехать домой.

М.СЫЧ положительно оценил перспективы принятия соответствующего закона, не исключив, что он может быть утвержден на условиях, которые сделают возможной массовую легализацию.

«Думаю, есть шанс, и сегодняшний визит в Сейм (передача призыва к легализации) и следующие встречи (с представителями польской власти) смогут привести к тому, что проблема будет решена», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Варшаве представители Комитета «иммигранты за легализацию» передали польским властям призыв провести легализацию нелегалов и рекомендации, как лучше всего ее осуществить, чтобы ею смогло воспользоваться наибольшее количество людей.