Россияне не верят официальной версии событий на Дубровке (опрос)

74 процента россиян не доверяют официальной версии событий во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке (Москва), следует из опроса "Левада-центра".

Вопрос, который социологи адресовали участникам опроса, звучал так: "Как вы думаете, говорят ли власти правду о событиях с захватом заложников на мюзикле "Норд-Ост"?". 52 процента считают, что власти говорят лишь часть правды; 19 процентов убеждены, что власти скрывают правду; 3 процента не сомневаются, что чиновники "лгут и изворачиваются".

На вопрос “Почему чеченские боевики смогли организовать теракт?” ответили “Из-за коррупции” – 33 процента, “Из-за бездействия спецслужб и милиции” – 44 процента, “Подобные теракты невозможно предотвратить” – 21 процент.

На вопрос “Почему погибло много заложников?” ответили, что жертв невозможно было избежать 27 процентов, что плохо были организованы спецоперация и спасение пострадавших – 64 процента.

Почти в таком соотношении опрошенные ответили на вопрос, что важнее когда террористы захватывают заложников? “Ликвидировать террористов, даже если это приведет к человеческим жертвам» - 20 процентов, «Любой ценой избежать крови, даже выполнив требования террористов» - 67 процентов.

В течение 23-26 октября 2002 года свыше 30 вооруженных чеченских боевиков, из которых 10 обвешанные взрывчаткой женщины-смертницы, удерживали 900 заложников в здании театрального центра в Москве. В результате спецоперации с применением отравляющего газа погибли все боевики и 130 заложников.