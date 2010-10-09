Меркель поможет Турции вступить в ЕС
23:14, 09 октября 2010Мир
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Ключевое слово "Кипр"
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что собирается посетить остров Кипр, разделенный между Грецией и Турцией, чтобы помочь разрешить многолетний конфликт, сообщает Би-би-си.
Если канцлеру Германии удастся помирить стороны, то это сделает шансы Турции на вступление в Евросоюз более реальными.
По словам Меркель, визит состоится в январе 2011 года.
Заявление канцлера прозвучало после встречи в Берлине с турецким премьером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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