Китай, Южная Корея и Япония готовятся к введению единой валюты

Министры финансов Китая, Южной Кореи и Японии обсудили возможность создания единой валюты для трех стран по подобию евро. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на совместное заявление министров, сделанное на ежегодном собрании Азиатского банка развития (Asian Development Bank).

Все три страны намерены работать над координацией своих действий в области валютной политики. Также эксперты проведут дополнительные исследования по целесообразности замены трех национальных валют на одну.

Идея единой азиатской валюты под названием A.C.U. была выдвинута впервые несколько лет назад и получила популярность среди многих азиатских финансистов. Они утверждают, что создание такой валюты смогло бы помочь укрепить и стабилизировать валютные рынки в регионе. Введение A.C.U. может также снизить стоимость доллара.

Создание единой валюты набирает популярность в различных регионах мира. Например, в начале 2006 года о возможность объединения объявили Австралия и Новая Зеландия. Несколько лет возможность введения единой валюты изучает ряд стран Южной Африки.

Лента.ру