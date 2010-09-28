Путин: у Лужкова не сложились отношения с Медведевым

У бывшего мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА не сложились отношения с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН, комментируя отставку мэра российской столицы.

«Юрий Михайлович много сделал для развития Москвы, и в известной степени является значимой фигурой современной России», - заметил В.ПУТИН.

«Но совершенно очевидно, что отношения у мэра Москвы с Президентом не сложились, а между тем, мэр является подчиненным Президента, а не наоборот», - подчеркнул он.

Как заявил В.ПУТИН, «ему (Ю.ЛУЖКОВУ) нужно было своевременно предпринять необходимые шаги для нормализации ситуации». При этом, по словам В.ПУТИНА, «Президент России действовал в строгом соответствии с нормами закона и в рамках своей компетенции».

Отвечая на вопрос о возможных кандидатурах на пост мэра Москвы, премьер РФ сказал: «Мы обсуждали с Дмитрием Анатольевичем этот вопрос».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 сентября, Д.МЕДВЕДЕВ подписал указ об оставке Ю.ЛУЖКОВА.