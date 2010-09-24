Во Флориде грабитель банка захватил заложников и угрожает взрывом

В городе Корал-Гейблс, штат Флорида, грабитель банка взял в заложники находившихся внутри людей, сообщает местный телеканал WSVN.

Сколько именно человек оказались в заложниках, не сообщается. По некоторым данным, мужчина угрожает взорвать здание. К месту происшествия стянуты наряды полиции, спецназа и взрывотехники. Власти отмечают, что пытаются установить контакт с грабителем, пишет Лента.ру.