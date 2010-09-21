Саркози и Сапатеро придумали, где брать деньги для бедных и голодных
09:26, 21 сентября 2010Мир
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В Нью-Йорке - встреча мировых лидеров
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ПАН Ги Мун призвал страны-доноры не сокращать помощь бедным странам, несмотря на глобальный экономический спад.
ПАН Ги Мун выступил в Нью-Йорке на встрече мировых лидеров по проблемам реализации программы "Цели тысячелетия", передает Радио «Свобода».
Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес САПАТЕРО и Президент Франции Николя САРКОЗИ предложили в качестве возможного источника средств для борьбы с бедностью, голодом и изменениями климата налог на финансовые операции.
Всемирный банк объявил, что выделит дополнительно 750 млн. долларов на образование в следующие пять лет.
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