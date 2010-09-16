В Польше состоятся местные выборы
09:46, 16 сентября 2010Мир
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В Польше 21 ноября состоятся выборы в органы местного самоуправления.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил глава правительства Дональд ТУСК.
Поляки будут избирать депутатов местных советов и мэров городов.
Каденция нынешних представителей органов самоуправления заканчивается 12 ноября.
Второй тур выборов, в случае необходимости, может состояться 5 декабря.
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