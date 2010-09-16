В Польше состоятся местные выборы

09:46, 16 сентября 2010
Мир
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В Польше 21 ноября состоятся выборы в органы местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил глава правительства Дональд ТУСК.

Поляки будут избирать депутатов местных советов и мэров городов.

Каденция нынешних представителей органов самоуправления заканчивается 12 ноября.

Второй тур выборов, в случае необходимости, может состояться 5 декабря.

 

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