США пожаловались на Китай в ВТО

Соединенные Штаты направили две жалобы во Всемирную торговую организацию на Китай, который, согласно заявлению Вашингтона, нарушает правила организации, сообщает Би-Би-Си.

Одна из жалоб касается введенных Пекином пошлин на импорт стали, используемой в электроэнергетике.

Вторая - нежелания Китая либерализировать проведение банковских трансакций.

Между тем глава минфина США Тимоти Гайтнер вновь заявил, что Пекин недостаточно быстро проводит реформу валютной системы.

Штаты добиваются того, чтобы Пекин отпустил курс юаня, недооцененность которого лишает прибыли американский бизнес.