Медведев: в Арктике можно обойтись без НАТО

Россия выступает за сотрудничество в Арктике без участия военного фактора и с "серьезным напряжением" следит за активностью НАТО в этом регионе, заявил президент РФ Дмитрий Медведев.

"В Арктике мы можем обойтись без НАТО, потому что это та часть наших общих богатств, которая, строго говоря, не имеет отношения к военным задачам. Мы вполне можем справиться там при помощи тех средств экономического регулирования, международных документов, которые мы подписываем", - приводит РИА "Новости" слова Медведева на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом.

"В любом случае Российская Федерация с достаточно серьезным напряжением следит за такого рода активностью (НАТО в Арктике), потому что это зона мирного сотрудничества, экономической кооперации. И присутствие военного фактора, оно всегда, как минимум, создает дополнительные вопросы", - сказал президент РФ.

По словам главы государства, перспективы развития сотрудничества в этой области у него "никак не связываются с эскалацией присутствия Североатлантического альянса в этом арктическом регионе".

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Посольство Норвегии в Украине, 15 сентября Королевство Норвегия и Российская Федерация подписали Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Договор подписан в Мурманске министрами иностранных дел Йонасом Гаром СТЁРЕ и Сергеем ЛАВРОВЫМ.

В связи с этим премьер-министр Норвегии Йенс СТОЛЬТЕНБЕРГ отметил, что договор разрешит самый важный нерешенный вопрос между Норвегией и Россией на протяжении нескольких десятилетий.