В РФ после пожаров 50 населенных пунктов не подлежат восстановлению

Москва. 18 августа. УНИАН. В России количество сгоревших домов в результате недавних пожаров превысило 2,5 тис., 50 населенных пунктов не подлежат восстановлению.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр регионального развития России Виктор БАСАРГИН на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«В нашем реестре – 2 тис. 46 пострадавших семей, потерявших кров. Общий объем потерянного жилья – 2 тис. 537 домов (с учетом дачных участков) в 148 поселениях. К сожалению, одно поселение у нас прибавилось. Это деревня Вижай в Свердловской области, Ивдельский район. Там пострадало 12 домов, 12 семей, 23 человека - их тоже сейчас включили в перечень», - сказал В.БАСАРГИН.

По его словам, 1381 дом подлежит восстановлению и проживавшие в них семьи высказали желание восстановить их. Также 127 человек выразили пожелание приобрести жилье на вторичном рынке. 381 семья сегодня определилась с тем, что получит компенсацию. Также 135 семей, в основном в Рязанской области, не определились.

Он отметил, что для того, чтобы успеть в установленные сроки восстановить утраченное жилье планируется в ближайшие 2-3 дня завершить работу по определению компенсации пострадавшим.

В.БАСАРГИН сообщил, что в РФ на 97 строительных площадках работают по восстановлению жилья порядка 400 единиц техники и чуть более 2 тыс. человек.

При этом он отметил, что 50 населенных пунктов не подлежат восстановлению.

«Люди переведены в другие населенные пункты, и там для них возводится жилье. То есть, мы порядка 50 населенных пунктов потеряем», - подчеркнул В.БАСАРГИН.

В свою очередь, В.ПУТИН подчеркнул, что временные графики восстановления жилья должны висеть в Интернете.

«Так, чтобы люди могли сверить этот график с той картинкой, которая появляется в результате работы веб-камеры», - подчеркнул В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 3 августа В.ПУТИН сообщил, что строительство жилья для пострадавших в результате пожаров будет контролироваться с помощью веб-камер.

«Один из самых действенных видов контроля - это организация круглосуточного, в круглосуточном режиме, наблюдения за тем, что происходит на строительных площадках», - сказал В.ПУТИН.

31 июля В.ПУТИН подчеркнул, что дома для людей, потерявших жилье из-за лесных пожаров в регионах РФ, должны быть построены до конца октября.

9 августа В.БАСАРГИН сообщил, что в результате лесных пожаров сгорело 1990 домов в 147 населенных пунктах.