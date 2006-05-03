В Сочи началась процедура опознания жертв катастрофы А-320

В Сочи началась процедура опознания жертв катастрофы самолета А-320 компании «Армавиа», упавшего в Черное море.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, по последним данным из воды извлечены тела 46 погибших, из которых опознаны только два человека.

«Для завершения процедуры опознания необходимо опросить родственников, которые могут сообщить об особых приметах и т.д., поэтому полностью процесс официального опознания займет определенное время», - сказал представитель прокуратуры.

В Сочи из Армении прибывают родственники пассажиров этого рейса. Их размещают в городских гостиницах, с ними работают психологи. Как сообщил заместитель гендиректора страховой компании «Гранд» Артак АНТОНЯН, семьям погибших будут выплачены компенсации от страховой компании в размере 20 тыс. долларов.

Расходы по отправке тел погибших на родину и по оплате услуг похоронных агентств возьмут на себя авиакомпания «Армавиа» и частично - администрация города Сочи.

Тем временем, на месте падения самолета продолжается поисковая операция. Со дна моря поднята хвостовая часть А-320 и шасси. Глава Минтранса России Игорь ЛЕВИТИН предположил, что «черные ящики» могут находиться в одном из обнаруженных фрагментов лайнера. При этом он подчеркнул, что «даже если самописцы находятся в тех фрагментах, которые еще не достали, то с прибытием спецтехники это будет возможно».

По словам прокурора Краснодарского края Сергея ЕРЕМИНА, «следствие изъяло аудиозаписи переговоров членов экипажа с наземными диспетчерскими службами, с ними сейчас работают эксперты».

Пока не установлена точная причина происшедшего. В МЧС России в качестве основной версии называют плохие погодные условия. «Командир корабля Григорий Григорян являлся одним из самых опытных летчиков и не один год летал на самолетах «Airbus». Кроме того, воздушное судно технически исправно, все регламенты обслуживания проводились в полном объеме и в срок, самолет прошел полную предполетную проверку», - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Генпрокуратура России, в свою очередь, полностью исключает версию о теракте. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Генпрокуратуры Наталия ВИШНЯКОВА, ссылаясь на данные следствия. «Единственное, что можно сказать о версиях происшедшего - полностью исключена версия теракта. Для этого нет никаких объективных данных», - отметила она.

Однако существует и версия «человеческого фактора». Ее не исключил губернатор Краснодарского края Александр ТКАЧЕВ. Такого же мнения придерживается президент российской корпорации «Авиация», летчик- испытатель Магомед ТОЛБОЕВ. В частности, он отметил, что у самолетов данной марки «есть проблема искривленного изображения», и при заходе на посадку экипаж мог потерять пространственную ориентировку. В то же время, М.ТОЛБОЕВ не исключил возможности, что результатом трагедии стали «неправильные действия экипажа, наземных служб». По словам М.ТОЛБОЕВА, технические возможности самолета позволяли зайти на посадку «при предельно плохих погодных условиях».

Справка УНИАН. На борту разбившегося самолета находились 113 человек. Согласно информации МИД РФ, 26 из них имели российское гражданство. Среди погибших - одна гражданка Украины. По некоторым данным, в числе жертв также могут быть граждане Грузии.