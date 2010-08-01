Акции оппозиции прошли в 42 регионах РФ

Акции российской оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции прошли в 42 регионах России.

Об этом УНИАН сообщил член исполкома партии «Другая Россия» Александр АВЕРИН.

«Акции в рамках «Стратегии-31» прошли в 42 регионах России. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Благовещенск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Омск, Барнаул, Томск, Тюмень, Екатеринбург, Оренбург, Курган, Челябинск, Уфа, Сыктывкар, Астрахань, Краснодар, Сочи, Элиста, Волгоград, Воронеж, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Нижний Новгород, Чебоксары, Самара, Саратов, Ульяновск, Ярославль, Владимир, Череповец, Петрозаводск, Орел, Рязань, Тверь, Смоленск, Жуковский», - сказал А.АВЕРИН.

По его словам, во многих регионах акции были не согласованы с властями, но везде, за исключением Калининграда, Комсомольска-на Амуре и Кемерово милиция не стала задерживать протестующих. В Ростове-на-Дону и Новочеркасске организаторы и активисты задерживались превентивно.

А.АВЕРИН также добавил, что особняком стоят столичные города. В Москве на разных сторонах Триумфальной площади собрались в общей сложности от 1000 до 1500 человек (По данным ГУВД г. Москвы – 200 человек - УНИАН).

«Показательный факт: протестующие на Триумфальной с каждой следующей акцией становятся все более сплоченными. Многих активистов, уже, казалось бы, задержанных, удавалось вырвать из рук ОМОНовцев. Строились «живые цепи», боевой дух сторонников «Стратегии-31» был исключительно высок», - подчеркнул А.АВЕРИН.

Он также сообщил, что в Петербурге к Гостиному двору вышли около полутысячи человек, задержаны 80 человек. По словам А.АВЕРИНА, «Стратегию-31» в Питере подавляли гораздо жестче, чем в Москве: несколько оппозиционеров были избиты до крови.

А.АВЕРИН также сообщил, что в итоге и в Питере, и в Москве к ночи все задержанные были освобождены. Большинству предъявлены обвинения по статье 20.2 КоАП «Несанкционированный митинг», другим – по статье 19.3 «Неповиновение милиции». На грядущей неделе, в случае, если милицейские протоколы окажутся составленными правильно, активистов «Стратегии-31» будут судить.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 июля, в Москве милиция не позволила провести несанкционированный марш российской оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции РФ. По данным московской милиции, было задержано 75 человек, в том числе задержали известного российского оппозиционера Бориса НЕМЦОВА и лидера движения «Левый фронт» Сергея УДАЛЬЦОВА.

Справка УНИАН. Статья 31 действующей Конституции России гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».