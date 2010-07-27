Поляки расшифровали дополнительную информацию из «черных ящиков»

Польская прокуратура будет информировать о результатах следствия по факту Смоленской авиакатастрофы, забравшей жизнь экс-президента Польши Леха Качинского и 95 других польских граждан, каждые две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Польши Анджей СЕРЕМЕТ на пресс-конференции во вторник.

Он сказал, что это реакция на критику прокуратуры за недостаточное информирование общественности о результатах следствия, которое проводят польские следователи.

„Хотя только частично воспринимаю эту критику, но поручил организацию каждые две недели встреч по схеме, как сегодня”, - сказал А.СЕРЕМЕТ.

В то же время генпрокурор отказался озвучить дополнительные слова, которые удалось прочитать с „черных ящиков” правительственного самолета польским экспертам, заявив лишь, что они будут иметь „серьезное значение для следствия”.

А.СЕРЕМЕТ сказал, что будет поддерживать обнародование записи разговоров в кабине пилотов после того, как их расшифруют польские эксперты (в октябре – УНИАН).

Он также сообщил, что прокуратура собрала 40 томов материалов дела, планируя получить от российских следователей очередные 10 томов в августе.

По словам генпрокурора, в будущем месяце также состоится встреча главных военных прокуроров Польши и России, в октябре он лично поедет в Москву.

А.СЕРЕМЕТ также признал, что польские прокуроры присутствовали только во время вскрытия тела Л.Качинского.

„При других нет, потому что это было физически невозможно. Когда польские прокуроры появились на месте, уже вскрытие было закончено," – объяснил он.

„Но это не является чрезвычайной ситуацией”, - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, самая популярная польская оппозиционная партия „Право и справедливость” (PiS) создала парламентскую комиссию по расследованию причин Смоленской авиакатастрофы.

Политики PiS, соучредителем которого был Лех Качинский, заявляют, что не верят в объективность расследования причин трагедии.